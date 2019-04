Croquis: Fordelene ved at tegne den nøgne krop

Fri os fra kropsforskrækkelsen

Da Paula for tredje gang stiller sig op i en opfindsom positur, er det igen med front – og underliv – mod mig. Men noget er forandret. Ikke hos hende, men hos mig. Den før så larmende nøgenhed virker pludselig helt naturlig. Faktisk ænser jeg den nærmest ikke, men kaster mig med kulsorte fingre over det store papir for at gengive formen på hendes lår, uden så meget som at tænke over, hvor jeg må – og ikke må – kigge hen. Lisa Marie Frost kalder det en transformation, hvor man går fra at kigge på kroppen som noget privat til et motiv.

“De fleste, der prøver croquis, finder det grænseoverskridende i starten, fordi det kan føles, som om man træder ind i et andet menneskes intimsfære. Sådan havde jeg det også, første gang jeg prøvede croquis. Men efter kort tid forsvinder det seksualiserede, og du begynder at lægge mærke til detaljerne på netop kroppen foran dig frem for at fokusere på den kendsgerning, at der er en, som er nøgen,” forklarer hun.