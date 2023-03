Danmarks første mode-matador er død

Vi kan ikke tale om Erik Brandt uden også at nævne hans hustru, forretningspartner og livsledsager. Margit og Erik mødte nemlig hinanden allerede i 1961, da de begge var purunge (15 og 17 år). Fem år senere blev de gift og etablerede deres virksomhed Margit Brandt Design, efter Margit havde arbejdet for nogle af tidens største huse i Paris: Louis Feraud og Pierre Balmain.

I løbet af kort tid blev der tale om et reelt modeimperium med afdelinger i Schweiz, Hong Kong, Japan og USA. I begyndelsen af 1970'erne fik Margit og Erik også to døtre – men de var unge og fulde af energi. Hurtigt var de tilbage i virksomheden, og gennem 1970'erne og 1980'erne havde de kæmpe international succes, hvor parret levede et jetset-liv med fester og glamour. I 1979 indtog Margit Brandt andenpladsen i bogen Fashion Genius of the World af den britiske moderedaktør Serena Sinclair fra The Daily Telegraph. Hun var kun overgået af tidens absolut største designer Mary Quant. Brandt-parret designede blandt andet Danmarks OL-uniformer i 1988 og 1992.

Margit Brandt døde i 2011 og blev kun 66 år gammel – og nu er Erik Brandt altså også lige død efter et par år med sygdom.

Nedenunder har vi samlet en række billeder og citater fra DR's arkiv. Du kan se hele dokumentaren om Brandt-parret i fire afsnit her: MARGIT BRANDT: Drømmen om New York