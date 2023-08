Danmarks næste tøjdesigner er netop rullet over skærmen for første gang nogensinde

Du skulle sidde klar til aften, hvis du ville følge med i det nye program, Danmarks næste tøjdesigner fra første episode.

Her skal 12 talenter fra hele landet kæmpe side om side, for at blive det nye danske designnavn. Et navn, der muligvis vil præge vores garderober i fremtiden?

Værten for programmet er Mette Bluhme Rieck, der ved sin side har to eksperter, som skal fungere som dommere og mentorer. Dommerne består af tøjdesigner Søren Le Schmidt og stylist Anja Camilla Alajdi.