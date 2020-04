Normalt ser vi disse kvinder på enten catwalken eller i streetstylebilledet, men med den seneste madlavningstrend på Instagram får vi en mere privat side af it-personlighederne at se. Også den verdenskendte designer Simon Porte Jacquemus er at finde i dette køkken-setup hos franske Vogue under navnet Vogue Kitchen.

Cohen, Miró, Campbell og Jacquemus inviterer os med ind i deres køkkener, så vi kan følge med på sidelinjen, når de iført forklæde og handsker fremtryller lækre opskrifter.

Så nu er der ingen undskyldning for ikke at give sig i kast med enten Cohens bagte laks, Campbells banana pudding, Mirós cheesecake eller Jacquemus' pizza.

God fornøjelse!