De bedste ting at lave om efteråret

Nyd din morgen på Det Kongelige Teater, mens du iagttager de professionelle balletdansernes morgentræning. Dertil disker Meyers op med kaffe til 30 kroner og en lækker brunch til 95 kroner.

Se et comedy-show

Få sat gang i lattermusklerne, og tag til et af efterårets mange standupshows. Du kan eksempelvis lægge vejen forbi Comedy Zoo i både Århus og København, som har et pakket program hele efteråret.

Desuden turnerer Danmarks største komiker, Anders Matthesen, og Ruben Søltolf, kendt for Shjit Happens, med hver deres one man-show, så der er nok at vælge imellem.

