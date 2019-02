Det er let at forveksle Dea Trier Mørchs nøgterne stil og direkte form med banalitet – men netop i den direkte skildring ligger det banebrydende ved hendes værk. I serien Vinterbørn kommer et lille hoved med sort hår og sammenkrøllet ansigt til syne fra en kvindes skød og hjælpes ud af et par handskeklædte hænder. Det er sådan, vi kommer ind i verden: gennem kroppen og med hjælp fra andre. De enkle men velvalgte linjer styrer vores blik i en særlig retning – de inviterer os til at se på verden og livet i et særligt perspektiv. Med sine billeder af fødende kvinder føjer hun et kapitel til kulturens visuelle vokabular, som har været forbløffende ufortalt. For hvor døden er et udbredt kunstnerisk tema, så er fødslen, vores vej Ind i verden, som en af hendes serier hedder, forbløffende ufortalt i kunsten. Madonnalignende mødre med sunde babyer er et udbredt motiv, men selve fødslen? Selv i dag, hvor vores visuelle kultur vrimler med spredte kvindeben, er det ganske sjældent, at en baby stikker hovedet ud.