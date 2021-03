Denne elskede karakter er heller ikke med i de nye Sex and the City-afsnit

Det er ikke længe siden, at vi var flere Sex and the City-fans, som måtte ærgre os over nyheden om, at Samantha (Kim Cattrall) ikke vil være at finde på rollelisten, når HBO byder på et gensyn med den elskede venindegruppe i den kommende spinoff-serie And Just Like That. Og nu er det så netop blevet offentliggjort, at gensynet også bliver uden en anden central karakter, som nok er lige dele elsket og hadet blandt seerne.

Ifølge Page Six bliver det nemlig uden selveste John Jamen Preston, bedre kendt som Carries on and off-kæreste Mr. Big, når miniserien ruller over skærmen.

Ud fra både den originale serie og de to Sex and the City-film kan vi konkludere, at Carrie og Bigs forhold bestemt ikke er en gnidningsfri affære – men hvordan Mr. Big bliver skrevet ud af serien, er vi spændte på at finde ud af. Går Carrie og Big fra hinanden? Og i så fald, hvordan? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi ser frem til at få svar på.

Vi kan vist roligt sige, at det ikke bliver samme hold, der kommer til at møde os i And Just Like That ..., men vi glæder os til at se, hvordan plottet bliver og ikke mindst, hvilket tøj vi kan forvente at se de velklædte kvinder i, når vi igen kan grine med (og ad) Carrie, Miranda og Charlotte.

Premieredatoen for And Just Like That ... er endnu ikke offentliggjort – men indtil vi får udløst spændingen, kan du se eller gense alle fire veninder sammen i den originale Sex and the City-serie på HBO Nordic her.