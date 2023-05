Denne secondhand-platform lancerer nyt koncept der skal gavne tøjspild

Danskernes tøjforbrug bliver ved med at stige, og det samme gør CO2-udledningen fra modebranchen. Samtidig anslår en analyse fra Econet, at næsten 700 tons tøj hvert år smides ud inden det overhovedet bliver taget i brug af danskerne. For at modvirke spild i modebranchen og give tøjet en ny chance lancerer platformen, Tise, nu deres spritnye koncept under navnet Second Chance, hvor brands gennem Tise kan sælge de produkter, som ikke længere kan sælges på klassisk vis i butik – produkter som eksempelvis mangler en knap eller har en mindre produktionsfejl.

Genbrug forlænger levetiden på vores tøj og mindsker behovet for at producere nyt. Derfor skal genbrug være tilgængeligt for alle – uanset om du bor i byen eller på landet. Desværre er der stor forskel på tilgængeligheden i dag. Bor du i en mindre by er dine muligheder for genbrugsshopping færre, end hvis du eksempelvis bor i København, hvor udvalget af genbrugsbutikker er markant større.