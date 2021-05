Hvorfor tror du, at København har så mange bagerier?

"København er et epicenter for bagerier, hvilket hænger sammen med hele den kulinariske revolution, der har stået på de seneste ti år. Udviklingen er sket ved, at kokke er hoppet over i bagerfaget, som har givet kvaliteten af bagværk et ekstra nøk opad. Kokke bliver i dag ansat i stort set alle virksomheder, der har med fødevarer at gøre, men sådan var det ikke førhen. Så kokkene har været med til at præge åbningen af de mange nye bagerier i København.

Ting kommer i bølger, men jeg mener bestemt ikke, at de nye bagerier er ren hype. Selvfølgelig er det ikke normalt, at hele Danmark er ved at gå amok over fastelavnsboller. Så jeg erkender, at der er nogle omstændigheder, der gør, at tingene er lidt mere vanvittige for tiden.

Men jeg tror ikke på, at interessen for godt brød forsvinder igen. Det er en naturlig udvikling, at Danmark og specielt København er blevet yderst kulinarisk- og kvalitetsorienteret."