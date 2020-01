Derfor er Beyoncé blevet pensum

Konservative kræfter fordømte episoden og beskyldte folkene bag serien for at fordærve ungdommen midt i prime time, mens homoseksuelle grupper jublede og så begivenheden som en milepæl i portrætteringen af bøsser og lesbiske på tv. For virkelig at forstå omfanget af balladen – og jubelen – må man kaste et blik tilbage på andre homoseksuelle karakterer i tv-historien, der på det tidspunkt havde været på populærkulturens rolleliste i godt 25 år, men altid kun i sjove, karikerede og i hvert fald stereotype biroller. Ellen var den første tv-serie, der lod en homoseksuel karakter træde frem i en hovedrolle og det vel at mærke som en hovedrolle, der ikke havde sin berettigelse alene i kraft af sin seksualitet, men som et helt og flerdimensionelt menneske.



Robert Thompson, der er professor ved Syracuse University i USA og af mange anses for lidt af en guru inden for popkultur, har siden talt om tiden efter 1997 som ‘post-Ellen-æraen’, fordi episoden medførte et regulært skred inden for populærkulturens verden og banede vejen for andre serier med homoseksuelle i hovedrollerne, men vigtigst fordi episoden rent faktisk gjorde det mere legitimt for homoseksuelle at stå ved sig selv og deres seksualitet: