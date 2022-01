Derfor er det forfriskende, at Britney Spears er så ærlig

Med sine posts melder Britney sig mere eller mindre bevidst ind i et opgør med den polerede virkelighed og det glansbillede, som omgærder amerikanske stjerner – og egentlig også alle os andre, der har adgang til diverse apps til redigering af billeder.

Britney Spears er bogstaveligt talt uden filter, hvilket også gælder hendes seneste og hidtil mest hårdtslående post omkring forholdet til lillesøsteren Jamie Lynn Spears, hvor Britney råt for usødet tager til genmæle på lillesøsterens beskyldninger i bogen “Things I Should Have Said.”

I opslaget skriver Britney blandt andet, at hun burde havde givet både Jamie Lynn og moren Lynne Spears en lussing, da de ikke støttede hende i tiden efter hun og Justin Timberlake var gået fra hinanden i et meget offentligt brud. Dernæst kommenterer Britney på, at søsteren for nylig i et to-timers interview har fortalt, at hun som ung teenager følte sig skræmt og utilpas i Britneys nærvær, efter en episode hvor Britney ifølge Jamie Lynn skulle have trukket lillesøsteren ind på et værelse og låst døren, imens Britney med en kniv i hånden sagde, at hun var bange.

Britney skriver, at den historie er løgn, og at hun derfor er rasende på lillesøsteren, som bliver ved med at snakke om den på trods af, at Jamie Lynn ifølge Britney siger, at hun ikke vil snakke om det. Derfor skriver Britney følgende: “Fuck dig Jamie Lynn.”

Britney afslutter dernæst det fem siders lange Instagram-opslag med at skrive:

“Du lukkede mig ude, da jeg havde allermest brug for dig. Imens du i din bog skriver, at jeg ikke længere var som en mor for dig. Nej, du sårede mig.”

Hvem der har ret, er ikke til at vide, men pointen er, at vi får Britneys ord direkte fra Britney, uden at det er sovset ind i formidlende PR-retorik. Det er meget sjældent, at det sker med en stjerne på dette niveau.