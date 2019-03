Derfor fejrer vi Kvindernes Internationale Kampdag

Kvindernes Internationale Kampdag er stadig aktuel

I 1975 afholdt FN et internationalt kvindeår for at sætte fokus på kvinders rettigheder verden over. I den anledning blev det vedtaget at gøre Kvindernes Internationale Kampdag officiel. Derfor markeres 8. marts i dag overalt i verden. Og dagen er stadig aktuel. For selvom kvinder i over hundrede år har haft lige valgret i Danmark, er ulighed mellem kønnene ikke svær at dokumentere herhjemme, hvor en kvinde ifølge tal fra Danmarks Statistik i gennemsnit tjener 86,7 kroner for hver hundredkroneseddel, en mand tjener.

Men det er ikke kun uligeløn, der er til debat. Hævnporno, #metoo, social kontrol, fjerdebølge feminisme, Time’s Up, kropsaktivisme ... I disse år diskuteres der ligestilling, som ikke set siden rødstrømpebevægelsen.

Kampen er langtfra slut.