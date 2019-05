“Et hus på landet kræver ikke nødvendigvis to fuldtidsindkomster. Samtidig sparer man en del penge ved at sige den lækre caffe latte-livsstil op, og så er der mange gratis glæder ved at bo på landet. Det koster ikke noget at klappe naboens geder eller bade i søen,” pointerer Birthe Linddal.

De besparelser giver tid, der både kan bruges med ens nærmeste, men også til at realisere nogle kreative projekter som for eksempel at lave keramik, plante ærter, spille musik, surfe eller skrive digte. Måske er det derfor, at det især er kreative mennesker, der har været first movers, når det gælder at flytte fra by til land.



“Der er selvfølgelig nogle, der bare vender hjem til landet efter et par års studier i byen, men dem, der tegner tendensen stærkest, er folk, der vil noget med udflytningen. De vil måske starte et selvforsynende landbrug eller et lille kursussted. Og så er det især folk fra kreative brancher som musikere, journalister og forfattere. Det skyldes selvfølgelig, at deres job muliggør det, men det handler også om, at det er lidt svært at finde nedlagte lader og værksteder i byen. Pladsen og luften giver flere kreative udfoldelsesmuligheder,” forklarer Birthe Linddal.