Hvad vil det sige at være en 'Nepo baby'?

Er det et nyt fænomen?

Det tør ikke siges. Nepotisme har været omdiskuteret altid, og med filosofiske briller ville man kunne forklare fænomenet med den franske filosof, Pierre Bourdieu's, begreb om social og kulturel kapital. Det man kan sige om begrebet 'Nepo baby' er, at det er præget af den diskurs, der er til stede på sociale medier, hvor alle har mulighed for at give deres meninger til kende.

Nu reagerer de kendte

Hailey er dog ikke den eneste, der lige nu bliver kaldt for en Nepo baby online. Zoë Kravitz, der i 2022 var aktuel i den nyeste Batman film, er datter af skuespilleren Lisa Bonet og musikeren Lenny Kravitz, og hun er blandt de udvalgte kendisser, som optræder på forsiden af New York Magazine. Selv har hun, som mange andre kendisser, været ude offentligt for at forsvare sig selv fra at være en såkaldt Nepo baby.

I et interview med GQ giver hun blandt andet udtryk for at bære en usikkerhed, der bunder i at være barn af kendte forældre i branchen. Se hele interviewet nedenfor.