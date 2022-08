Derfor skal du forbi kunstmuseet Aros meget snart

Aros er pænt stort, og udover den ikoniske 4,5 meter store Boy installation (skabt af den australske kunstner Ron Mueck) der har fået sit navn på museets etageoversigt, er den permanente udstilling Far from Home i den grad også værd at opleve. Her er værker af en håndfuld relevante nutidige kunstnere – og de begavede observationer og tanker fra kulturpersonligheder som blandt andet Børsen-redaktør Chris Pedersen, sætter tankerne i gang. Lige nu og frem til 15. januar 2023 kan du desuden opleve udstillingen Sten-Saks-Papir, der er et modigt mix af H.C.Andersens papirklip, Christian Lemmerz' gennemdolkede voksdukker og hypet neonkunst.