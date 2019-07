Derfor skal du sladre (meget) mere

“Du må ikke sige det til nogen, men ...” er en indledning, der med garanti sikrer dig øjeblikkelig opmærksomhed. For vi ved, hvad der venter bag de lokkende ord. Noget nær en yndlingsbeskæftigelse for os mennesker: sladder. I 1993 viste en engelsk undersøgelse af samtaleindhold blandt universitetsstuderende, at omtrent 60 procent af de involveredes samtaletid gik på at tale om andre personer eller om egne relationer til andre personer. Et tal, vi må indrømme, nok ikke er så fjernt fra vores egen virkelighed. For trangen til at snage i og sladre om andres privatliv er stor. Ja faktisk så stor, at den har ført til en multimilliard-industri i form af sladderpressen, hvis eneste formål er at dokumentere eller antyde, hvad personer, som vi aldrig har mødt og aldrig vil møde, har gang i af utroskab, misbrug, kontroverser og skandaler.

Selvom de fleste af os vil påstå, at vi ikke forbruger sladder, tyder tallene på noget andet. Radioprogrammet Det, vi taler om eller ‘Danmarks bedste sladdermagasin’, som det præsenteres som på Radio 24Syv, har over 100.000 lyttere, og ugebladene Billed-Bladet, Se og Hør og Her & Nu havde et samlet læsertal for første halvår af 2018 på lige knap én million.