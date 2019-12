Det her er fremtidens sociale status

“Vi har arbejde, børn, familie, hobbyer, sociale aktiviteter. Vi har meget at gøre, og når vi skal jonglere alt det, kommer det uvægerligt til at handle om tid. Inden for de seneste år er det blevet udbredt, at vi søger ind til essensen og spørger os selv: Hvad er det vigtige i livet? Giver den måde, vi lever på, overhovedet mening? Det kommer sig af, at vores liv er skaleret over på den ‘high tech’ side, som ikke kun dækker over det teknologiske, men også, at verden bare går hurtigere, og at vores hverdag foregår i et højt tempo,” siger Mette Sillesen og forklarer, at det i ‘high tech, high touch’-begrebet er indbygget, at jo tungere den ene side bliver, des mere ekstreme tiltag skal der til på den anden side for at skabe balance.

I ‘high touch’ ligger tid, fordybelse, nærvær, det anti-teknologiske. Så det er i kraft af, at verden bliver mere hurtig og teknologisk, at vi begynder at opleve tid som en luksus.