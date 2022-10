Det kan du lave i efteråresferien

Fredag

Der findes efterhånden en del cafeer rundt omkring i København, hvor det primære formål ikke er at sælge kaffe og bagværk, men at lade gæsterne udfolde deres kreative side.

Hos Creative Space kan du eksempelvis male på keramik, og hos Smykbar kan du lave dit eget smykke - og bare rolig, du behøver ikke at besidde et særligt kreativt talent, for at få nogle hyggelige timer til at gå på en af disse cafeer. Det eneste du skal sørge for er, at selskabet er godt, og så er kan vi godt garanterer for en hyggelig oplevelse.