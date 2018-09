Et billede siger som bekendt mere end tusind ord. Hvis dit billede er tilpas spektakulært, kan du sagtens lade det tale for sig selv, da Instagram først og fremmest er et billedbårent medie.

Dropper du tekst og hashtags, udtrykker du selvtillid og viser, at du ikke er desperat efter flere følgere. For hashtags betyder jo dybest set: “Vær sød at vise mit billede til flere mennesker”.