Disse udstillinger kan du opleve denne sommer

På GL STRAND kan du i skrivende stund opleve en stor soloudstilling fra den japanske kunstner, Tabaimo. Hendes kunst læner sig op ad hendes egen generations ståsted og forsøg på at navigere mellem samtidens barske realiteter og de eksisterende traditionsbundne værdier i Japan. Udstillingen Tabaimo Nest udforsker det moderne liv i Japan samt grænserne mellem det offentlige og det private rum.

Det er både et besøg værd for kendere, og for de der ikke allerede har stiftet bekendtskab med Tabaimo. Udstillingen rummer fem totalinstallationer af videoværker, malerier og tegninger, og det visuelle univers bevæger sig et sted mellem det virkelige og det surrealistiske. Desuden har Tabaimo skabt et værk direkte på væggene i GL STRAND.

Udstillingen er skabt af kunstneren i samarbejde med chefkurator på GL STRAND, Anne Kielgast.

Læs mere om udstillingen lige her.