Selvom jeg gerne vil støtte tankegangen bag, får jeg hjertebanken og svedige armhuler alene ved tanken om at skulle bede en tjener om at skrabe mine rester sammen. Og det tyder på, at mange danskere har det på samme måde. I hvert fald viste en Gallup-undersøgelse fra 2012, at 55 procent af de adspurgte ville tage imod en doggybag på en restaurant – men altså kun på betingelse af, at de havde diskret adgang til den. Englænderne er ikke meget bedre – i en undersøgelse fra 2015 svarede 25 procent, at de var for pinligt berørte til at kunne bede om resterne fra deres måltid.

Kvinden med plastikposerne

Kimen til min egen doggybag-aversion blev lagt tilbage i 2007, da jeg var til julefrokost på en restaurant i København og indtog en hel decembers ration af julemad på én aften. Knapt havde naboselskabet lagt knive og gafler fra sig, før en rulle fryseposer blev hevet op af den ene kvindes Gucci-taske anno start 00’erne. Og derefter, som om det var det mest naturlige i verden, begyndte hun at fylde poserne med det overskydende mad. De sidste humpler flæskesteg, lunken rødkål, klistrede søde kartofler og selv den stivnede sovs blev hældt i plastikposer i ét væk, indtil bordet var så fuldstændig støvsuget, at det kunne have bestået en rengøringskontrol eksekveret af Monica Geller fra Friends.

Måske havde kvinden på restauranten spinket og sparet i månedsvis for at få råd til at spise et måltid ude i byen, og poserne kunne blot være en måde at få valuta for hver en øre brugt. Og det er jo helt fair og meget forståeligt. Men mens jeg så hende kaste sig over resterne, som var hun genfundet efter fire år alene på en øde ø, kunne jeg ikke andet end krumme tæer af bar pinlighed.