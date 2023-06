Du er inviteret, når København forvandles til design-centrum

Sommeren byder på et væld af festivaler, hvor du kan få en optankning på alt lige fra musik, kunst, mad og kultur – og design! Fra i morgen løber Danmarks største design-festival af stablen; nemlig 3 Days of Design.

I år byder festivalen på et rekordstort program med hele 290 brands – side om side er up and comings, nye samarbejder og etablerede mærker repræsenteret ved forskellige events over de næste tre dage. Start eksempelvis dagen ud med morgenyoga i smukke Carlsbergbyen, efterfulgt af morgenmad hos FDB-møbler og en talk om craftmanship hos Georg Jensen.

Festivalen byder også på spændende workshops – du kan blandt andet opleve en farve-workshop hos File Under Pop, og hos Kähler kan du opleve en live painting session.

Find det fulde program lige her.