Eksperterne: Sådan bliver mode, mad, musik og skønhed i 20'erne

Flere forskellige stemmer, der i kraft af deres erfaringer giver læserne indsigt i og forståelse af en stadig mere kompleks verden. Det vil ifølge litteraturprofessor på Syddansk Universitet Anne-Marie Mai præge bøgernes verden i 20'erne.

“Erfaringer har de seneste år fyldt mere og mere i litteraturen. Hvad enten det er Cecilie Linds Til mit barn, der handler om at føde, blive mor og forældre, Kristian Bang Foss’ Frank vender hjem om at træde ind i et overklassemiljø, Kristina Nya Glaffeys Mor og Busser, der beskriver en lesbisk familiestruktur, eller Maja Lucas Gennem natten og vinden, der handler om at være enlig mor på kant med de sociale myndigheder. Forhold, vi godt kan tale om, men hvordan føles de at være i? Det kan vi få viden om igennem litteraturen. I takt med at vores verden bliver mere og mere kompleks, higer vi efter bøger, der kan give os indsigt. Derfor tror jeg, at menneskelige erfaringer vil fylde mere og mere i 2020’erne, og modsat den gammeldags 70’er-erfaringslitteratur, hvor man primært berettede, så reflekteres der mere over erfaringerne nu. Maja Langvad, der er adopteret fra Korea, reflekterer i sin litteratur ikke alene over oplevelsen, men også over sin vrede. Og Yahya Hassan tager os i sin nye digtsamling helt ind i både fængselsverdenen og Retspsykiatrisk Afdeling i Skejby og reflekterer med et skarpt tonefald over vejen fra ‘præmieperker’ til ‘psykoseperker’.

Vi kommer til at se flere forfattere med forskellige baggrunde end dem, der indtil nu har fyldt i litteraturen. Det større miks af køn, seksualitet, religion og kulturer beriger, for desto flere stemmer, desto mere adgang til forskellige erfaringer. Jeg tror, at de mange nye stemmer skyldes, at talentmassen er blevet større. Unge i dag har fra en tidlig alder stiftet bekendtskab med kunst og medier, og de er ikke så bange for at kaste sig ud i det – uden nødvendigvis at have en genre for øje. Derfor vil nye blandingsformer mellem litteratur, billedkunst og musik opstå i det nye årti.

Også i litteraturen bliver klimaet et tema. En retning, der blev slået fast i år med vinderen af Nordisk Råds Litteraturpris, Jonas Eika, hvis noveller i Efter solen skildrer en allerede dystopisk tid. Det er jo et emne, der optager de fleste, og selvom klimaet er et tema, der har været i litteraturen længe, er det, som om det først er nu, at der er opstået en kollektiv tankegang om, at vi må ændre adfærd radikalt. Derfor bliver science fiction-litteratur stor i 20’erne. Den trækker perspektiver op, appellerer til følelser og giver ikke mindst mulighed for at være samtidskritisk.”