Endelig! Pigerne fra Easy Peacy udgiver en ny kogebog med smukke opskrifter

Til dagligt driver Stine Kirkegaard og Ida Ravn cateringforretningen Easy Peacy, hvilket også er navnet på deres nye kogebog. Opskrifterne er inspireret af den italienske tilgang til gastronomien om, at simplicitet og råvarer af høj kvalitet, er nøglen til det gode måltid.

Easy Peacy har et klart budskab om at se bort fra præstationspresset, der til tider kan opstå, når man skal have gæster. I stedet forsøger de at opfordre til at give sig tid – og til at åbne sin dør for gæster, da måltid bør danne de bedst mulige rammer for samtale og nærvær.

Det visuelle fokus, der i høj grad præger deres mad, har også været højt værdsat af designere såsom Saks Potts, Skall Sudio og Cecilie Bahnsen, hvor Easy Peacy blandt andet har leveret mad til diverse mode-begivenheder.