Enkel pastaret er overalt på Instagram

Pasta la vista, baby – en ny trend huserer på Instagram, og her er hverken tale om neon, tie-dye eller cykelshorts. I stedet er det den klassiske pastaret Cacio e pepe, som bliver ved med at dukke op i vores feed.

Et nærbillede af den cremede pasta er flyttet ind på flere influenceres profiler, og tendensen vil utvivlsomt sprede sig som ringe i vandet.

Cacio e pepe stammer fra det italienske køkken og består af ganske få ingredienser: pasta, peber, smør og ost. Hvis du vil smage på tendensen, kan du fremtrylle pastaretten på under femten minutter ved at følge opskriften her.