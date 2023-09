Er du mellem 18-27? Så kan du komme gratis på museum hele denne uge

Tiden flyver afsted og vi er allerede nået til uge 37 i kalenderen. Men frygt ej! Uge 37 betyder nemlig, at K7 er tilbage.

K7 er et landsdækkende initiativ, der i hele uge 37 inviterer unge indenfor på museer, i kunsthaller, teatre og koncerthuse. Derfor er det i denne uge muligt at besøge over 180 kunstoplevelser landet rundt. Kampagnen giver fri entré til alle unge mellem 18-27 år.

Hvis du længe har haft drømmende tanker om at besøge Louisiana eller Aros, men pengene har været lidt små, så er det nu du skal tage dine venner under armen og tage afsted.

