Er du vild med kunst? Dette skal du opleve i denne uge

Enter Art Fair løber fra den 25.-28. August på Tunnelfabrikken i Nordhavn, og er en kunstmesse, hvor 350 danske og internationale kunstnere og 75 gallerier er samlet på ét sted. Det gør messen til den største internationale kunstmesse – som desuden er kørt af et udelukkende kvindeligt hold. Det er fjerde gang, at Enter Art Fair løber af stablen, og messen bliver torsdag skudt i gang med en fest, hvor alle er velkomne ude på Odds and Ends i Nordhavn. Hvis det virker lidt uoverskuelig at gå på opdagelse i kunstmessen på egen hånd, kan du hoppe med på en guidet tur. Du kan finde skemaet for de guidede ture her.

For hele weekenden koster en billet til kunstmessen 250 kroner, mens det koster 150 kroner, hvis du bare vil nøjes med en enkelt dag. Find billetter til Enter Art Fair her.

Adresse: Oceankaj 1, 2150 Nordhavn

Du kan finde det fulde program her.