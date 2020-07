Sådan får du en succesfuld sommerdate

4. Tænk i sjove aktiviteter

Noget af det, der kan være med til at skabe en afslappet stemning, er en sjov aktivitet fremfor en klassisk kaffe-date. Finder du på noget sjovt sammen din date, kan det lette stemningen, så du ikke skal være nervøs for at finde på samtaleemner, da det vil opstå helt naturligt ud fra det, I laver. Det behøver ikke være krævende – tag et sæt petanque-kugler og en flaske kold rosé med under armen, og find et fint sted i en park. Eller tag din date med til vandet, hvor I kan leje en kajak, en robåd, et paddle board eller hoppe en tur i bølgen, hvis I er friske.

5. Befri dig selv fra datingreglerne

Online dating kan hurtigt komme til at minde om et spil, hvor det handler om antal likes og dates, ligesom der findes usagte regler om, hvad man må lave på første date, hvem der betaler, og hvem der skriver først. Men glem reglerne, og gør præcis det, du har lyst til, så du har dig selv med hele vejen igennem. Det handler ikke om, hvor mange dates du får, men om at få en god oplevelse med en, du forhåbentlig kan finde kærligheden med. Og det bliver lidt nemmere, når du smider reglerne overbord og går med din mave- eller hjertefornemmelse.