Fem facts om stjernen bag Emily In Paris

5. Hun kan skrive mere end skuespiller på CV'et

Før Lily Collins startede sin karriere som skuespiller, arbejdede hun som journalist. Efter Lily dimitterede fra Harvard-Westlake School i Los Angeles, meldte den unge stjerne sig ind på Univeristy of Southern California for at studere journalistik. I 2017 udgav hun sin første bog med titlen Unfiltered: No Regrets, No Shame, Just me, og hun har desuden også skrevet klummer for flere magasiner – her kan Seventeen Magazine og Teen Vouge blandt andet nævnes.