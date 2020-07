Ifølge indiansk tro bringer det lykke at blive født og dø i samme hus. Frida Kahlo blev født og døde i Casa Azul, det blå hus, i Coyoacán, Mexico Citys historiske centrum.

Få år efter hendes død blev huset givet som en gave til det mexicanske folk, og i dag er det et af verdens mest personlige og intime museer. Her hersker en overflod af traditionelle møbler, pynt og en farvepalet, der ikke er for de forsigtige. Gulvet og træinventaret i Casa Azuls spisestue er malet solgult. Dørkarmen, der åbner ud til havens okkerfarvede plads med de mange kaktusplanter og palmer, er malet græsgrøn, og den nederste halvdel af væggene i spisestuen er koboltblå som husets ydre, mens den anden halvdel er holdt i hvid og prydet med værker fra Fridas store samling af mexicansk folkekunst.

Det var her, over det lange, gule spisebord, at Frida og hendes mand, kunstneren Rivera Diego, serverede traditionel mexicansk mad fra store lerpotter, når de inviterede gæster til et af deres utallige middagsselskaber, der ofte varede til langt ud på natten og var indhyllet i alkohol, cigaretrøg, elskov og samtaler om politik og kunst. Forfattere, malere, fotografer, musikere, skuespillere og revolutionære mødtes i Casa Azul, der var et mekka for den internationale bohemeelite; blandt andet boede den russiske revolutionær Lev Trotskij hos parret under sit eksil i Mexico, og han havde en affære med Frida.

Frida Kahlo blev født i Casa Azul i 1907, men af kærlighed til fødelandet hævdede hun at være født tre år senere, nærmere bestemt 7. juli 1910, hvor Den Mexicanske Revolution brød ud. Hun fjernede også e’et i sit navn Freida for at gøre det mindre tysk – det havde hun fra faderen, der var af tysk afstamning, men Frida var og blev una mexicana.