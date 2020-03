Google har åbnet en interaktiv Frida Kahlo-udstilling

Hjemme bedst. Den næste tid deler vi et dagligt tip, som bekæmper corona-kedsomheden og gør godt for krop, sjæl eller humør.

Sidder du også derhjemme og savner at få stillet din kulturelle sult?

Nu kan du helt ekstraordinært besøge en digital udstilling, der giver et detaljeret indblik i den ikoniske kunstner Frida Kahlos virke.

Udstillingen er døbt Faces of Frida og inkluderer mere end 800 malerier, fotografier og objekter, heriblandt de mange betagende selvportrætter, som er den mexicanske kunstners kendetegn.

Den digitale oplevelse er resultatet af et omfattende samarbejde mellem 33 museer rundt om i verden og Google, og du kan tilgå udstillingen via søgemaskinens platform Art & Culture her.