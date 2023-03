Guide: De bedste asiatiske supermarkeder i København

Thai Food er også et stort asiatisk supermarked, og de har et meget bredt og dybt sortiment af varer. På hylderne finder du altså mange versioner af hver slags varer, så hvis du søger nogle helt særlige nudler, en bestemt sojasauce eller lignende, så er der god chance for, at du kan finde det hos Thai Food i Nordvest.

Adresse:

Frederikssundsvej 36, 2400 København NV