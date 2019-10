Her er efterårets mest populære vin

På restauranter landet rundt er der dukket en ny variant op på vinkortene: orangevin.

Selvom den fjerde vintype har været på markedet i adskillige år, er den stadig uudforsket territorie for mange vinelskere, men det er for alvor ved at ændre sig nu.

Orangevin er steget stødt i popularitet særligt det seneste år, og her giver vi dig et overblik over, hvorfor du bør prøve den nye vin og hvilke steder, du skal bestille den.