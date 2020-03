Her kan du gå i biografen, til koncert og på filmfestival hjemmefra

Københavns store årlige dokumentarfilmfestival er aflyst, men CPH:DOX åbner i stedet op for en online version.

Her kan du gå på opdagelse i 40 af festivalens udvalgte dokumentarfilm fra helt nye talenter til verdensstjerner som Lauren Greenfield, Ai Weiwei og Oscar-vinderen Alex Gibney.

Vi glæder os blandt andet til at se portrættet af Martin Margiela og I Love You I Miss You I Hope To See You Before I Die, som er skabt af kvinden bag DR3-hittet Prinsesser fra Blokken.