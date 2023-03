Hvem er Selena Gomez – egentlig?

Selena træder ind i musik-branchen med sit eget band, der hedder "Selena Gomez & the Scene". Inden bandets opløsning i 2012, udgiver de hits såsom Who Says og Love You Like A Love Song. Dette viste sig for blot at være en smagsprøve på popstjernens potentiale. I 2013 startede hun sin solo-karriere ud med megahittet Come & Get It. Den vovede sang var det første skridt mod hendes løsrivelse som Disney-darling.