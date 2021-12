Hvem er vi egentlig inde bag masken?

Jeg tror, at mange af os kører på de sidste reserver for tiden. Corona har varet alt, alt for længe, og vi begynder at spørge os selv og hinanden: Hvornår stopper det her? Kommer der hele tiden bare nye varianter? Skal vi blive ved med at gå og være bange for at blive smittet eller smitte andre? Hvad med julen og nytåret? Kan vi være sammen, eller er det for risikabelt? Og hvornår kan vi bevæge os frit uden at skulle tænke på død og ødelæggelse?

Det er et psykisk pres at være under, og det er ikke mærkeligt, at psykologerne har ekstra travlt for tiden. Jeg mødte helt tilfældigt min fantastiske veninde og psykolog Anne-Cathrine Blegvad i lufthavnen forleden. Vi fik lavet en hurtig status på alt fra ferieplaner til current state of mind.

Hun mindede mig om, at vi ikke er alene i alle vores mange tanker. Som leder skal man håndtere et arbejdsmæssigt pres og samtidig kunne fungere sidelæns med alle hverdagsproblemerne. Det er okay, at man ikke føler sig tilstrækkelig i alle emner hele tiden.