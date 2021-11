Da verden begyndte at åbne op igen, skyndte jeg mig til Spanien, hvor jeg er opvokset. Her mødte jeg et helt andet univers: Alle de spanske kvinder poserede konstant ekstremt udfordrende på Instagram, hvilket gjorde, at mændene var langt mere sex-fikserede, end hvad jeg havde oplevet i Danmark. Min modstand mod selv at dele halvnøgne billeder gjorde mig næsten lidt eksotisk, men samtidig ekstremt mærkelig set fra deres synspunkt.

Jeg datede blandt andet en professionel tennisspiller, som tydeliggjorde, at hans karriere med fokus på restitution altså var langt vigtigere – for ellers kunne han jo ikke få en bedre placering på verdensranglisten. Fair nok, men lad os bare sige, at det ikke var første gang, at jeg havde oplevet, at jeg helst skulle være nummer to, tre, eller fire på listen over vigtige ting i nogens liv.

Jeg nåede generelt til et punkt, der hed: ENOUGH. Ikke mere dating, ikke nogen apps, ikke flere mænd – ellers tak! Jeg kan bare sige en ting: Dating er godt nok noget af en jungle. En labyrint, som jeg på ingen måde er blevet klogere på og muligvis aldrig bliver det.

Det, jeg dog kan konkludere, er, at jeg er blevet lidt mere tryg i mit eget selskab. Jeg nyder faktisk, at ingen skal blande sig i, hvad jeg foretager mig, eller hvor jeg vil rejse hen. Friheden til at vælge, hvordan jeg helst gerne vil bruge min tid, er befriende. Det grænser dog til det ekstremt egoistiske – og til tider det enormt ensomme. Så til dem, som stadig læser med: Hvordan opnår man en balance i sit liv, som inkluderer sunde relationer, men også nok tid til sig selv?

Det vil jeg virkelig gerne vide – for det er en kode, jeg absolut ikke har knækket endnu.