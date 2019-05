Fordele:

Hvis du er til et meget retoucheret look, er Enlight Photofox et oplagt valg, da du kan lægge billeder ovenpå hinanden med indstillingen 'Fine'. Desuden byder app'en på basisfunktioner som farvemætning og beskæring.

Ulemper:

Enlight kan utroligt meget, så det tager tid at lære alle værktøjerne at kende.

Hvis du vil have det fulde udbytte af 'Fine'-funktionen, skal du opgradere til betalingsversionen, da den gratis udgave kun tilbyder at lægge et enkelt billede over et andet.