More is more er opskriften på den maksimalistiske indretning hos Hello Coco, der er startet af de tre veninder Frederikke, Mille og Laura.

Når du træder ind ad døren bliver du mødt af glimmergulv, dyreprint som leopard og zebra, blomstermønstre og en guldpalme med discokugler i stedet for kokosnødder.

Den københavnske dansebar er nemlig indrettet med Instagram for øje, så der er rigeligt at tage fat på. Og når du har lagt telefonen tilbage i lommen, anbefaler vi at bestille en CocoColada og slå dig løs på dansegulvet, hvor der udelukkende bliver spillet sange, du kan synge med på.

Adresse: Nikolaj Plads 25, 1067 København K

Åbningstider: Fredag fra 18-? og lørdag fra 20-?