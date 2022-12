Kom med chefredaktøren på gavejagt

Det kan være, du tænker at Bornholm ligger langt væk - hvis du ikke er heldig bornholmer, naturligvis - til gengæld er øen på alle måder vidunderlig.

Invester i en bus- fly eller biltur og glæd dig til de vældig mange muligheder, øen byder på, for at du kan komme i øjeblikkelig julestemning. Vi hjælper dig på vej - her får du en håndfuld af de allerbedste julemarkeder og butikker.