Loppemarkeder du skal besøge i København

Bæredygtighed og secondhand er blevet vigtige begreber i danskernes modebevidsthed. Derfor er det en oplagt ide at jagte loppeguld, nu hvor temperaturen så småt er begyndt at stige udenfor og foråret snart er på vej – og her byder København på masser af loppemarkeder i de kommende måneder.

Loppemarkeder er en fantastisk måde at tilbringe en weekend eller en fridag på, og det kan snildt kombineres med en lækker frokost på en hyggelig cafe. Det er et sted, hvor du kan finde en bred vifte af varer, som dækker over alverdens kategorier lige fra antikviteter og vintage til tøj, smykker og sko – alt sammen til overkommelige priser.

Vi giver dig her vores bedste bud på loppemarkeder, som du skal besøge i den kommende tid.