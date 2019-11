Må du gå med kimono, have dreadlocks eller twerke?

Alt det ændrede sig imidlertid denne sommer, da Kim Kardashian lancerede sit længe ventede shapewear-brand under det japanskklingende navn Kimono. Reality-stjernen blev beskyldt for at kaste sig over endnu en kultur, der ikke var hendes, og slå plat på en hundreder år gammel japansk beklædningstradition. Og denne gang var kritikken ikke bare massiv, men også vedvarende. Reality-stjernen blev tvunget til at trække sit kropsnære undertøj af markedet og relancere det under et andet navn. Med en dertilhørende undskyldning.

Kim Kardashians Kimono-skandale illustrerer meget præcist de nye vinde, som i disse år blæser ind over modeverdenen, og som ikke bare puster realitystjerner omkuld, men også påvirker de klassiske modehuse. Kulturel appropriation er ikke et nyt fænomen i modebranchen. Tværtimod. Designere har altid lånt og ladet sig inspirere af kulturer, der ikke er deres. Men hvor debatten om, hvem der må låne eller stjæle fra hvem, i flere årtier er bølget frem og tilbage i populærkulturen, er den først de seneste år for alvor begyndt at gøre sig gældende i modebranchen.