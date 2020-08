Mød kunstneren, der vil skabe et rum, hvor kvinder kan føle sig fri

Hiba Schahbaz voksede op i et traditionelt muslimsk miljø, og her er der af religiøse årsager ikke tradition for at gengive blandt andet ansigter og kroppe virkelighedstro. Der var ikke mange kvindelige modeller til at inspirere Hiba Schahbaz i sin kunst, og hun blev derfor sin egen muse. Hiba Schahbaz blev både beskurer og objekt.

“Fordi jeg voksede op i Pakistan, følte jeg aldrig, at jeg kunne fremstille mig selv fuldt ud, så jeg malede ikke mit ansigt.”

Måske var det også derfor, at hun dengang lod det røde tørklæde sørge for, at hun ikke råbte for højt. For mange kvinder i traditionel pakistansk kultur har ikke en stemme. Det var intuitivt, at hun gjorde sådan. Men hun har fortalt, at når hun tænker over det i dag, hænger det måske sammen med, at hun lige var flyttet til New York, og at tørklædet var et symbol på, at hun følte, at der var ting, hun ikke kunne sige eller snakke om. I hvert fald følte hun, at det, hun kunne udtrykke, var begrænset.

Og det tog tid for hende at komme videre fra følelsen af, at det ikke var okay at udtrykke sig fuldt ud – også i kunsten. I begyndelsen var Hibas kvinder altså ansigtsløse. Så bevægede hun sig over i kvinder i profil, og endelig, nu, ser Hibas kvinder beskueren direkte i øjnene.