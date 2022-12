Modeskolen du gerne vil gå i

Kort sagt:

🤗👗👜👛😎😫💰🥃💔🪡

Lidt længere sagt:

Hvem står bag?

Denne velproducerede og smukke miniserie i 4 afsnit kan ses på HBO MAX. Seriens omdrejningspunkt er modekongerne Bernard Arnault (i 90’erne hovedaktionær i LVMH group, der står bag f.eks. Louis Vuitton) og Francois Pinault (også i 90’erne hovedaktionær i Gucci Group) to ambitiøse og skånselsløse forretningsmænd, der knuser tal til morgenmad, og kæmper for at blive “konger af drømme” i hvert fald på det økonomiske plan. Men hvordan forener man ambitionen om at blive verdens rigeste uden at gå på kompromis med 4 gudsbenådede designeres (Marc Jacobs, Lee Alexander McQueen, John Galliano og Tom Ford) behov for at være geniale hver gang!? Med et mix af interviews fra nutiden og historiske billeder, sidder du tilbage som en yderst velinformeret flue på væggen, der har lyst til at give alle en krammer.

Hvad foregår der?

Måske har du allerede gættet, at disse ambitioner ikke forenes uden komplikationer og personlige kriser. Det enorme pres får store menneskelige konsekvenser, men den økonomiske succes, der forvandler eksklusiv mode til en global industri, er ikke til at tage fejl af. Og (spoiler alert) Bernard Arnault ender som verdens rigeste, med en personlig formue på 200 mia. dollars.

Første 30 min.

kan føles meget nørdet, især hvis denne mode-krig ikke er top of mind. Alle involverede præsenteres, og når det er på plads, guides du gennem tre årtier med modetransformation. Der bliver støvet godt af i de ellers så traditionsrige og familieejede modehuse. Ved en kronologisk gennemgang følger vi de unge, søde, ydmyge designere, der når deres drømme om at designe for de største modehuse i Paris. Men mere vil have mere, og når man som designer giver lidt af sig selv i alle i 13 (WTF) kollektioner om året - er der ikke er meget tilbage. Kontrasten mellem de designere vi præsenteres for i seriens første afsnit og dem, vi møder til sidst er til at få øje på. Designerne falder, men brands og bagmænd står tilbage som vindere.

Hvorfor skal jeg se den?

Serien giver et fantastisk indblik i den på overfladen så glamourøse modeverden fyldt med rigdom og skønhed. Men som også er hårdt arbejde og opslidende på det personlige plan. Disse mennesker skaber mode med krop og sjæl - og det giver os ikke en mindre lyst til at eje en LV eller Dior taske.

Hvornår skal jeg rydde kalenderen?

Du kan benche denne serie på ca. 3 timer på HBO fra dags dato. Og det synes vi helt bestemt du skal gøre.

Kul-tour'en klæder dig på til at byde ind med et kulturelt input i enhver samtale – og giver dig forhåbentligt lyst til selv at få en på opleveren.