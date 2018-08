Mød verdens første stilikon

Blomsten og bien

Georgia O’Keeffe så på blomster på en måde, ingen andre gjorde. For hende stod de som nogle af de mest oversete stykker af naturligt forekommende skønhed, objekter, som den travle verden ignorerede, og som i kunstverdenen blev opfattet som noget, der for kvinder primært var forbeholdt amatørkunstnere at male. Frem for at portrættere blomsten fra siden, som de fleste af os nok umiddelbart ville gøre, kiggede O’Keeffe ned i kronen og zoomede helt ind på stilke, støvdragere og pistiller. Et perspektiv, der gjorde, at mange både dengang og i dag opfattede blomstermotiverne som en metafor for kvindelige kønsorganer og som en feministisk kommentar til den stadigt tabuiserede kvindelige seksualitet. Selv beklagede O’Keeffe sig ofte over denne freudianske og temmeligt ensrettede tolkning af hendes kunst.

“Når folk læser erotiske symboler ind i mine malerier, taler de i virkeligheden om deres egne fantasier,” har hun sagt. Af samme årsag begyndte hun at udvikle sine motiver fra semiabstrakte og sensuelle til mere fotografiske, men hendes taktik ændrer ikke på, at det i dag er svært at sige O’Keeffe uden at få vaginale associationer.