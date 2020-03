Nu kan du spise Breakfast at Tiffany's

Turkise vægge, turkise tallerkener og små turkise kopper. Eller rettere: den turkisblå pantonefarve nr. 1837, Tiffany Blue, som smykkemærket Tiffany & Co. har som signatur – og som de har patent på.

Det ikoniske amerikanske smykkemærke har netop åbnet caféen Blue Box Café i det eksklusive stormagasin Harrods i London, og det er en både, ja, turkis, nuttet og velsmagende affære at indlede sin dag i mærkets lille nye æske.

Caféen serverer morgenmadsretter inspireret af det amerikanske køkken, så der er både bagels og røget laks på menuen, men deres frugtbowle og avocadotoast toppet med pocherede æg, der gavmildt glider ned ad det grønne, er også værd at ruste sig til dagen på.

Den turkise café er et oplagt sted at spise morgenmad eller brunch, næste gang du er på tur med dine veninder i storbyen – så længe I kan abstrahere fra, at stedets kælderbeliggenhed gør, at der ikke er nogle vinduer (det er ikke så svært). Er I ikke morgenmennesker, er det også muligt at drikke Tiffany Tea eller spise middag på caféen.

Blue Box Café i Harrods er mærkets tredje af slagsen, de to andre ligger i henholdsvis New York (selvfølgelig) og Tokyo. Den er ikke så stor, så det er en god idé at bestille bord.

Ps. Fik vi nævnt, at caféens croissanter er kvadratiske? Som små sprøde æsker fyldt med det næstbedste efter diamanter: flydende chokolade. Velbekomme.

Costume var inviteret til London af Tiffany & Co.