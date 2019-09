9 nye spisesteder i København, du skal prøve

Smoothie bowls, bananmadder og hjemmebagte godter er blandt de gode grunde til at besøge Christianshavns nye café The Packhouse.

Bagværket er hjemmebagt i The Packhouses mikrobageri og kan også købes to go. Hvis du vælger at blive og nyde din mad på caféen, er det ikke kun en oplevelse for dine smagsløg, men også for øjet; The Packhouse kæler nemlig for detaljen på deres smukke anretninger.

Adresse: Overgaden Neden Vandet 19 A, 1414 København

Åbningstider:

Mandag - fredag 8-17 (tirsdag lukket)

Weekend og helligdage 10-17

Læs mere om The Packhouse her.