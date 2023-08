Oplev Lulu Kaalunds enestående installation til dette års CHART

Kunstneren Lulu Kaalund er repræsenteret af galleriet V1, hvor hun med inspiration fra sine omgivelser og et skarpe blik for detaljer og farver, mester kunsten i at forevige håndarbejde og æstetik i sine hæklede værker. Lulu har kreeret sin egen portefølje af hæklerier, som spænder mellem alt fra beklædningsgenstande til vægtæpper og installationer.

Hun er altid på farten, og det samme gælder for hendes værker, som du kan se hende hækle på i restauranter, lufthavne, natklubber og til modeshows. Med installationen Sea Untitled får du nu muligheden for at komme helt tæt på Lulus hæklede univers, der er kendetegnet ved farverige og geometriske former, som afspejler nutidens æstetik.

Sea Untitled ligger til kajs foran Soho House Copenhagen fra onsdag den 23. august til og med søndag den. 27 august 2023 og markerer fejringen af Soho House‘ første år i København.