Paris Hilton: Det var altsammen en facade

Blev kidnappet som 16 årig

I 2021 fortalte Paris Hilton foran kongressen i USA om et overgreb, hun blev udsat for som 16-årig. Hun fortæller her, at hun blev vækket i sin seng midt om natten af to mænd, som sparkede hendes dør ind og lagde hende i håndjern – en foruroligende oplevelse for Paris, som senere viste sig for at være det rene skuespil. Det var Paris bare ikke blevet informeret om. Episoden var planlagt af hendes egne forældre i forbindelse med, at de havde besluttet, at Paris skulle starte på kostskole – en såkaldt terapeutisk kostskole som skulle være kendt for deres specielle opdragelsesprogram.

Paris forældre have vurderet, at sandsynligheden for at deres datter ville stikke af, når de fortalte hende, at hun skulle på kostskole, var for stor, og derfor skulle der tages andre midler i brug: De hyrede derfor to mænd til at kidnappe hende. Paris Hilton fortæller senere, hvordan hun gennem sit ophold stod over for fysiske, seksuelle og følelsesmæssige overgreb.