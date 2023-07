Poppykalas: Her finder du de mest fortryllende blomstermarker

“Nu er det jo sommer, og naturen byder sig til. Derfor ville jeg køre en tur til Skåne, nærmere bestemt Wanås, ved Wanås Slott, hvor man i deres enorme skove kan opleve international kunst under blå åben himmel. Yoko Ono og danske Jeppe Hein har skabt site-specific værker til den magiske park, hvor værker gemmer sig på eventyrlig vis. Hvert år kommer der nye til.”

“En stor drøm er også at opleve Niki de Saint Phalles mystiske Tarot Have i den italienske by Capalbio, hvor mærkværdige gigantiske monstre i stærke farver vokser i hendes helt egen skulpturpark og fortolkning af personlighederne i tarotkort som eksempelvis Verden, Eremitten og Narren. Jeg ville elske at lave min egen skulpturpark på vores nedlagte landbrug på Møn og male alle gårdens udendørs vægge med motiver – det må blive, når jeg bliver ældre.“